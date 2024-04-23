Село в Белгородской области подверглось атаке украинского дрона Гладков: село Безлюдовка подверглось атаке украинского дрона

Село Безлюдовка Шебекинского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Село Безлюдовка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что с 2022 года после начала военной спецоперации в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Он добавил, что за это время ранения получил 651 человек, из них 51 ребенок. Некоторым детям пришлось ампутировать конечности, добавил губернатор.

23 апреля над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. 22 апреля средства ПВО Вооруженных сил России сбили одну воздушную цель на подлете к Белгороду. Информацию о последствиях на земле уточняли оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.