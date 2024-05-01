Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Белгородской области Гладков: село Вознесеновка подверглось атаке дронов-камикадзе ВСУ

Фото: МО Украины

Село Вознесеновка в Белгородской области атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, один из беспилотников влетел в торговую точку, еще один повредил кровлю хозпостройки частного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате прямого попадания беспилотника повреждена кровля хозпостройки во дворе частного жилого домовладения. Еще один дрон-камикадзе влетел в коммерческий объект торговли. На местах работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

30 апреля Минобороны России сообщило об ударе украинских войск по Курской и Белгородской областям беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства ПВО. Они сбили два дрона над Курской и еще один — над Белгородской областью.