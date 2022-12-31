Село Дорожнянка в Запорожской области перешло под контроль России

Фото: dan-news.info

Населенный пункт Дорожнянка в Запорожье перешел под контроль Вооруженных сил РФ, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, этому способствовало успешное наступление российской армии, в результате которого были ликвидировано до 50 украинских бойцов, а также техника.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов, — сказал Конашенков.

Он добавил, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и наносят удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. Конашенков сообщил, что за сутки на Донецком направлении уничтожили более 80 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные продолжают наступать на Донецком направлении и брать новые рубежи. По его словам, за сутки ВС РФ убили и ранили более 80 украинских военных, а также уничтожили 13 единиц военной техники.