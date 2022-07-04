Патрушев обсудит вопросы нацбезопасности с главами дальневосточных регионов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 5 июля проведет в Хабаровске совещание с главами дальневосточных регионов, командованием Восточного военного округа (ВВО), представителями федеральных министерств и ведомств, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин. На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы национальной безопасности, передает ТАСС.

Отмечается, что Патрушев уже затронул некоторые вопросы в начале своей поездки на Дальний Восток. Так, он посетил дислоцированный в Сахалинской области зенитный ракетный полк, входящий в состав ВВО, осмотрел мобильный пункт управления, обсудил оперативную обстановку на Дальневосточном направлении и вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

Секретарь Совбеза РФ также посетил морской порт города Корсакова. Там он обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым состояние портовой инфраструктуры субъекта и решаемые с ее помощью вопросы продовольственной безопасности.

Последнее совещание, связанное с безопасностью на Дальнем Востоке, состоялось в сентябре 2020 года во Владивостоке. На мероприятии обсуждались чрезвычайные ситуации, их предупреждение и ликвидация последствий, а также пресечение правонарушений в сфере добычи и переработки водных биоресурсов.

В середине июня полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил отменить проверки инвестпроектов в ДФО. По его мнению, это стало бы хорошей мерой поддержки для инвесторов.