Сечин: США вынуждены бороться за гегемонию любой ценой

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Игорь Сечин

США вынуждены бороться за мировое господство «любой ценой», заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку. По словам топ-менеджера, потеря гегемонии со стороны Белого дома в военной и политической сферах станет поворотной точкой, после которой Соединенные Штаты потеряют возможность воспроизводства себя как страны.

Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии — финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы, — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что ни пандемия, ни конфликт на Украине, ни проблемы энергетики и экономики в целом не стали капитальной причиной тектонических изменений в мире. Сечин назвал происходящее на мировой политической арене «объективным процессом смены глобального регулятора». Он считает, что США «самовольно назначили себя гегемоном», после чего стали «выдумывать правила для остального мира».

Помимо этого, топ-менеджер рассказал о том, что санкционное давление США на рынке энергетики достигло кульминации. По мнению Сечина, об этом свидетельствуют диверсии на «Северных потоках».

Энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность — в то, что произошло с европейской газотранспортной системой — «Северным потоком», — добавил глава «Роснефти».

Сечин считает, что абсурдные идеи США с «поразительной» скоростью реализуются в Евросоюзе. По его словам, доказательством этому стало введение потолка цен на углеводороды. Сечин отметил, что автором данной концепции стала глава Минфина США Дженнет Йеллен.

Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен — министр финансов США — вбросить идею «потолков», как за ее реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне конфликтного потенциала на глобальном и региональном уровнях. В ходе выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ российский лидер указал на возникновение новых рисков и вызовов для коллективной безопасности стран, входящих в Содружество Независимых Государств.