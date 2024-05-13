«Сделает все»: Картаполов оценил кандидатуру Белоусова на пост главы МО Картаполов: на посту главы МО Белоусов сделает все необходимое для страны

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Андрей Картаполов

Андрей Белоусов семь лет был помощником президента и курировал самые сложные направления деятельности правительства, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, чиновник на посту министра обороны сможет сделать все необходимое для процветания армии, страны и народа. Соответствующее решение президента он назвал максимально взвешенным.

Он семь лет был помощником президента, значит, президент хорошо его знает. Он первый вице-премьер, он курировал наиболее сложные направления деятельности правительства. Мы уверены, что Андрей Рэмович на посту министра обороны сделает все, что необходимо, чтобы наша армия стала мощнее, наша страна стала сильнее, наш народ стал жить лучше, — заявил Картаполов.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Белоусов имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением.