Цеков заявил, что продолжит бороться за законопроект о лишении гражданства Сенатор Цеков назвал правильным законопроект о лишении россиян гражданства за угрозу безопасности

Фото: Совет Федерации

Сенатор от Крыма Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал правильным свой законопроект о лишении россиян гражданства по факту рождения за угрозу безопасности России. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что не намерен отзывать законопроект и продолжит дальше бороться за него. По словам сенатора, нельзя разделять граждан, которые получили паспорт родившись в стране, и тех, кто стал россиянином после воссоединения регионов с Россией.

Нет, абсолютно не намерен. Не собираюсь. Я считаю мое предложение правильным. Нельзя делить граждан России на граждан по рождению и на граждан, которые стали гражданами в результате воссоединения с Россией, — заявил Цеков.

По словам сенатора, жители Крыма всегда стремились присоединиться к России и являются патриотами. В связи с этим он считает неправильным закон, согласно которому крымчан можно лишить российского гражданства. Он пояснил, что тогда закон должен уравнивать всех.

Цеков отметил, что не знает, почему три соавтора решили отозвать свои подписи. Для него это решение стало неожиданностью. Он уточнил, что причины, по которым сенаторы отказались поддержать законопроект, следует узнавать у них.

Главное, я обратил внимание на эту проблему. Думаю, что в конце концов будет принято правильное решение. Справедливое для всех граждан России. А вот когда это произойдет, посмотрим, — заключил политик.

Соавторы законопроекта о лишении гражданства россиян ранее отозвали свои подписи после заявления главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об их профнепригодности. В ответ на заявление Клишаса Цеков призвал коллегу «воздерживаться от неуважительных высказываний».

Авторы инициативы о прекращении гражданства РФ ранее отметили, что, согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России. Сенаторы, включая Цекова, предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения.