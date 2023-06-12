«Считает, что Киев — наша цель»: помощник Медведева о его публикации Помощник Медведева Осипов заявил, что политик считает Киев русским городом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает Киев русским городом, заявил его помощник Олег Осипов, комментируя ранее опубликованную фотографию с российским флагом в центре Киева. По словам Осипова, которые приводит РИА Новости, Медведев уверен, что однажды Москва вернет столицу Украины себе.

Дмитрий Медведев считает, что Киев — наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником! — привел Осипов слова Медведева.

Ранее Медведев поздравил граждан страны с Днем России, опубликовав фотографию площади Независимости в Киеве с поднятым там флагом РФ. Он подписал снимок фразой: «Майдан Незалежностi — скоро площадь России».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее в своем обращении к жителям приграничного региона в День России выразил уверенность в том, что близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома людей. Гладков отметил, что сейчас многие города стали временным домом для белгородцев, но они никогда не заменят им родного края. Он подчеркнул, что именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто — «просто поговорить».