Сбивших американский БПЛА в Черном море летчиков наградят Шойгу представил к награде летчиков Су-27, предотвративших проникновение дрона MQ-9

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградит летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что летчики не применяли бортовое вооружение, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, — сказали в ведомстве.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.