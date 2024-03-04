«Сберечь и приумножить»: в Госдуме назвали главную проблему в России Депутат Яровая назвала проблему демографии главной для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Яровая

Главной задачей российского государства является не завоевание территорий других стран, а заселение своей территории, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в стране со столь масштабной территорией необходимо беречь и приумножать генофонд.

Чтобы понять масштабы нашей страны, нужно пролететь ее от Калининграда до Камчатки. И тогда стереотип о том, будто бы Россия хочет кого-то завоевать, исчезнет. У нас и без того огромная территория. У нас другая проблема и задача — чтобы рождалось больше детей. <...> Сберечь и приумножить [генофонд России], — сказала она.

Яровая добавила, что увеличение числа многодетных семей в России является государственной задачей. Она подчеркнула, что ее сформулировал сам президент РФ Владимир Путин.

Ее озвучил президент: про долгую и счастливую жизнь, про успех в своей стране, — пояснила парламентарий.

Яровая, обращаясь к женщинам накануне Международного женского дня 8 Марта, также призвала не откладывать радость материнства. Парламентарий заявила, что мамами нужно становиться вовремя, а не тогда, когда надо становиться уже бабушками и дедушками, и отметила, что у нее никогда не было конфликта между материнством и работой. Более того, по ее мнению, дети очень помогают и стимулируют в достижении карьерных вершин.