СБ одобрил проект Основ госполитики по защите критической IT-инфраструктуры

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Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев сообщил, что СБ рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики по защите критической информационной инфраструктуры страны, передаёт ТАСС. Патрушев добавил, что на заседании было принято решение разработать ряд документов стратегического планирования, направленных на совершенствование системы обеспечения информационной безопасности России.

С учётом складывающейся ситуации Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. В ближайшее время документ будет представлен президенту для утверждения, — сказал Патрушев.

Он добавил, что усилия государcтва также будут направлены на организацию научно-исcледовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области технологий искуcственного интеллекта и квантовых вычислений. По словам Патрушева, российские власти намерены улучшать защиту критической информационной инфраструктуры с помощью отечественных технологий.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что власти должны свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан в отечественном киберпространстве и максимально быстро внедрить свои технологии ввиду запрета на использование зарубежных средств защиты информации начиная с 2025 года.