Захарова назвала сатанизмом лишение 13 священников УПЦ гражданства Захарова назвала сатанизмом решение Зеленского лишить 13 священников УПЦ гражданства

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанизмом решение президента Украины Владимира Зеленского лишить 13 священников украинского гражданства. В своем Telegram-канале дипломат возмутилась поступком главы государства в православное Рождество.

И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть, — написала Захарова.

Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. В список вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской, а также Одесской и Буковинской епархий.

7 января украинские СМИ сообщили, что местная полиция и Национальная гвардия проверяют документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводит митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.