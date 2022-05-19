Саратовский суд отменил блокировку сети Tor Суд в Саратове направил на новое рассмотрение дело по блокировке сайта Tor

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Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в РФ, сообщает «Интерфакс». В пресс-службе суда отметили, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле, поэтому решение суда подлежит отмене. Дело направлено на новое рассмотрение.

Решение суда первой инстанции отменено, дело передано на новое рассмотрение, — сказал собеседник агентства.

Сайт Tor позволяет пользователям устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт на территории РФ на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещённому в России контенту.

В декабре жители крупных городов России заметили массовую блокировку сети Tor. Заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.

По данным Роскомсвободы, пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров. Впоследствии в официальном блоге Tor подтвердили блокировку.