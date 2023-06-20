«Санкции?»: в ГД поиронизировали над последствиями отмены зерновой сделки Депутат Чепа заявил, что Россия ничего не потеряет после выхода из зерновой сделки

Фото: Zhang Haoran/XinHua

России не грозят последствия после отказа от зерновой сделки, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа NEWS.ru. По его словам, страны Запада и так не берут российское зерно и тем более будет трудно испугать Москву новыми санкциями. В то же время, по его словам, большая часть украинского зерна для бедных стран уже осела в Европе.

Последствий для России после выхода из зерновой сделки не будет. Они введут санкции или перестанут брать у нас зерно? Так они не берут его, не поставляют. Мы предложили бесплатные доставки удобрений, только мы одни, для бедных стран, которые не могут их оплатить, но и их не поставляют. Возможные последствия, что они и посредники заверещат, что теряют доходы, которые получают на ровном месте, — заявил Чепа.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сегодня заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Он добавил, что не исключены дополнительные консультации с ООН по этой теме.

Продуктовая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. В основе нее лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Договоренности действуют несколько месяцев, после чего страны вновь обсуждают продление соглашения.