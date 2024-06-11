«Санду-рейх»: Захарова охарактеризовала действия пограничников в Кишиневе Захарова назвала действия молдавских пограничников проявлением «Санду-рейха»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают приехавших из России сограждан, но и надрывают паспорта тем, кого они считают неблагонадежными, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Происходящее в республике, главой которой является президент Майя Санду, она назвала «Санду-рейхом».

Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными. Санду-рейх, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что польский пограничник получил ранение в результате столкновения с мигрантами, которые пытались проникнуть на территорию страны около населенного пункта Беловежа. Солдата ударили деревянной палкой по голове. Мигранты при попытке прорыва также забросали пограничников камнями и применили перцовый газ. Отмечается, что военнослужащий был доставлен в госпиталь для оказания медпомощи, его жизни ничего не угрожает.

До этого глава Минобороны Польши Цезарий Томчик также указал, что Варшава намерена выделить около $375 млн на укрепление заграждений на границе с Белоруссией. По словам министра, страна рассчитывает, что они станут непроходимыми.