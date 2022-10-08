«Самый грамотный командир»: Пригожин оценил нового командующего СВО Пригожин: новый командующий спецоперацией Суровикин — «самый грамотный командир»

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник Сергей Суровикин

На странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован комментарий бизнесмена Евгения Пригожина о назначении нового командующего объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции. Им стал генерал армии Сергей Суровикин. По мнению предпринимателя, генерал является самым грамотным командиром в российской армии, при этом он может использовать лишь те возможности, что у него сейчас есть.

Безусловно, я с ним знаком. Суровикин — самый грамотный командир в российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками. <...> Что касается его личных качеств, то могу сказать одно, что Суровикин — легендарная личность, он был рожден, чтобы верно служить Родине, — сказал Пригожин.

Бизнесмен также вспомнил участие офицера в августовском путче и отметил, что тогда они были по разные стороны баррикад.

Пригожин напомнил, что именно Суровикин был тем офицером, что «без раздумий сел в танк и бросился на спасение страны». По словам Пригожина, если бы военный тогда успел загрузить полный боекомплект, то все сейчас жили бы в гораздо более могущественном государстве.

Звание генерала Суровикин получил в августе этого года указом президента страны Владимира Путина. 8 октября министр обороны Сергей Шойгу назначил его командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО.

Пять лет назад Суровикин был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Он принимал участие в вооруженном конфликте на территории Таджикистана и во второй чеченской кампании.