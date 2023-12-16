Самовыдвижение Путина на выборы поддержали единогласно Группа избирателей единогласно выдвинула Путина на пост президента РФ

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Группа избирателей в московском концертном зале «Зарядье» поддержала самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах. Они единогласно и стоя проголосовали за него, передает корреспондент NEWS.ru.

С этого момента официально начинается предвыборная кампания Путина. После голосования с гимном России выступил певец SHAMAN.

Сегодня здесь, в этом зале, было сказано очень много нужных и важных слов, но я хочу нарушить традицию и сделать то, что у меня получается лучше всего. Спеть то, что звучит в сердце каждого из нас, — предварительно обратился к аудитории артист.

Зал слушал его пение стоя. В этот особый день музыкант выступил «без легинсов», а Стас Михайлов был «в застегнутой рубашке», обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Ранее были опубликованы первые 47 имен представителей команды президента от Народного фронта на мартовских выборах. Среди них оказались телеведущая Юлия Барановская, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева. Также в список вошли многие военкоры: Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и сербский доброволец Деян Берич.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на собрании инициативной группы отмечал, что Владимир Путин является лучшим политиком в мире, а страна должна сплотиться вокруг него. Он также назвал действующего лидера страны легендой и настоящим главнокомандующим.