Самолеты России и Белоруссии чуть не столкнулись в небе над Самарой Росавиация: самолеты Ил-76 и РС-12 в марте опасно сблизились в небе над Самарой

Фото: BySky

Самолеты Ил-76 Министерства обороны РФ и РС-12 белорусской авиакомпании BySky опасно сблизились в небе над Самарой 28 марта, сообщили на сайте Росавиации. По данным федеральной службы, причиной инцидента стало неисполнение своих обязанностей диспетчером, недостаточно контролировавшим обстановку в воздухе. Минобороны РФ не комментировало инцидент.

28 марта 2023 года в зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара) произошел серьезный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО «Авиакомпания „БайСкай“», — говорится в сообщении Росавиации.

При сближении самолетов никто не пострадал, воздушные суда благополучно разошлись и не были повреждены, подчеркнули в ведомстве. Для расследования причин произошедшего Росавиация сформировала комиссию и провела разбирательство в отношении должностных лиц, допустивших опасную ситуацию «своими неграмотными действиями». Экспертиза выявила факты грубого нарушения диспетчерами технологий работ и отсутствие должного контроля со стороны руководства, также вскрылись недостатки в организации работы дежурных смен.

Освобождены от занимаемой должности директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара), два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, непосредственно допустивший факт события, — указали в Росавиации.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, что в 2022 году российские истребители Су-27 «чуть не сбили» британский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес сообщал, что два российских Су-27 сопровождали RC-135 вблизи Крыма и один из них выпустил ракету, пролетевшую мимо. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.