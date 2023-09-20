Су-34 потерпел крушение в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Су-34 потерпел аварию около поселка Колодезный в Воронежской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы здоровью летчиков нет.

20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет, — рассказали в ведомстве.

12 сентября Министерство обороны подтвердило сообщения о крушении бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области. Падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта, бомбардировщик упал в безлюдной местности.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области, в пяти километрах от хутора Лошки. По информации канала, на борту находились два члена экипажа.

Ранее Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.