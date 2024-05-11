«Самоизгой»: Захарова заявила, что Украина скатилась в овраг цивилизации Захарова: за 10 лет Украина стала страной-самоизгоем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Украина превратилась в страну-самоизгой за последние 10 лет, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, с момента проведения референдумов о самоопределении республик Донбасса Киев оказался «в овраге цивилизации».

Народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе. Мы видели, во что превратилась Украина за эти годы — failed state, страна-самоизгой, загнанная в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков, — написала дипломат.

Она добавила, что Донецкая и Луганская народные республики с 11 мая 2014 года преодолели «трудную дорогу домой». Захарова отметила, что сегодня за это России и Донбассу мстят санкциями и «нечеловеческими кознями».

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов выразил мнение, что большинство думающего населения Украины не согласно с политикой нынешней власти. Так он прокомментировал действия жителей Киева, которые с утра 9 мая беспрерывно несли цветы к Вечному огню.

Гибатдинов добавил, что самым ярким примером несогласия с политикой Киева является Новороссия, в частности Херсонская область. Он рассказал, что местные жители восстанавливают памятники советских лидеров и героев. Граждане разговаривают на русском, помнят и ценят наследие СССР и считают себя частью России.