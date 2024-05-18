«Самое большое бегство за всю историю»: сенатор «обнажила» проблему Украины Сенатор Ковитиди: на Украине фиксируется самое массовое бегство за всю историю

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Ковитиди

Украинцы массово покидают страну, так как они не готовы умирать за президента Владимира Зеленского, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости. Она уточнила, что ситуация усугубилась после поправок в законе о мобилизации. Украинцы бегут из страны, несмотря на закрытие банковских счетов, конфискацию автомобилей и отказы в выдаче загранпаспортов, указала сенатор.

Это самое большое бегство граждан Украины из своей страны за всю ее историю. Украинцы массово получают статус беженцев или пользуются правом о временной защите в странах ЕС. Требование Зеленского вернуться в страну и погибнуть за его интересы не убедило граждан Украины, ставших, по мнению украинской власти, «уклонистами», — заявила Ковитиди.

Люди фактически отказываются от родины в попытке спастись от «безумной власти», добавила она. Киев не имеет никакого морального права винить народ в этом, так как именно он заставил граждан стать эмигрантами, констатировала сенатор. По ее словам, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране, пишут издания.