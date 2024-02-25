Запад не имеет права заставлять Россию выплачивать компенсацию или передавать замороженные активы Украине, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, именно США и страны Европы «обрекли украинцев на страдания».
Передача замороженных активов России или требования выплатить какие-либо компенсации незаконны, и на Западе это понимают. Если бы они могли что-то сделать с теми деньгами, уже давно бы сделали. Эти незаконные решения они пытаются подвести под идеологическую основу. В данном случае встает большой вопрос, кто кому должен выплачивать деньги. На страдания украинцев обрекли именно западные государства. Так что именно они должны будут выплачивать Киеву компенсацию, — сказал Цеков.
Сенатор напомнил, что в 1922 году большевики создали Украинскую ССР, которая ранее толком не существовала. По его словам, если бы страна не вела антироссийскую политику, то «могла быть развитой и процветающей».
В Европе и Америке коррупция на порядок выше, чем у нас. Так что заявления о том, что G7 готовы обеспечить контроль и посчитать чужие деньги, также неудивительны. Они посчитают и сами украдут больше половины, — заключил Цеков.
Ранее лидеры стран G7 провели виртуальный саммит под председательством Италии, на котором обсудили вопросы поддержки Украины. В частности, «группа семи» заявила, что намерена принудить Россию компенсировать убытки Киеву из замороженных активов и поручает правительствам выработать необходимые меры по реализации этой идеи.