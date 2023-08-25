«Сами себя высекли»: в Крыму ответили на санкции США против «Артека» Сенатор Цеков: санкциями против «Артека» США сами себя высекли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкции США против детского центра «Артек» в Крыму — высшая глупость со стороны Белого дома, рассказал NEWS.ru сенатор от полуострова Сергей Цеков. Член Совфеда не исключил, что Вашингтон ввел рестрикции против учреждения из-за поездок туда жителей новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Цекова, Запад «сам себя высек».

Решение по «Артеку» —высшая глупость. Умудрились ввести санкции против пионерского лагеря, где бесплатно отдыхают дети. Есть глупая логика, что в «Артеке» отдыхают лети из новых регионов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. США за страдание детей, а не за оказанием им помощи. Такая политика Запада обречена на провал, они сами себя секут, — добавил сенатор.

«Артек» в Крыму оказался в санкционном списке Министерства финансов США 24 августа. Ограничительные меры также коснулись 11 физлиц из России.

Кроме того, под американские санкции попали уполномоченные по правам ребенка в Ростовской, Калужской и Белгородской областях Ирина Черкасова, Ирина Агеева и Галина Пятых, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, председатель правительства республики Муслим Хучиев и мать Рамзана Кадырова Аймани.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны. По ее словам, они не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, сказала министр.