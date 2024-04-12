Самарский министр ушел в отставку на фоне гей-скандала в регионе Хинштейн: в Самарской области министр Бурцев ушел в отставку после гей-скандала

Фото: minmol.samregion.ru

Сергей Бурцев

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку на фоне гей-скандала (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, этому предшествовал пост о «сомнительной личной жизни» Бурцева.

Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев экстренно подал в отставку на фоне разгоревшегося в регионе гей-скандала. Это произошло уже через несколько часов после того, как я рассказал о сомнительной личной жизни министра и об отпуске, проведенном в одном номере с подчиненным, — уточнил Хинштейн.

Депутат указал, что о решении покинуть пост Бурцев рассказал на свой странице во «ВКонтакте». Министр написал, что опровергает все предположения, но считает неправильным «кидать тень» на молодежную политику области. Хинштейн в свою очередь допустил, что отставка Бурцева была инициирована губернатором Дмитрием Азаровым.

Накануне Хинштейн заявил, что молодежную политику в Самарской области доверили открытым гей-пропагандистам. Депутат отметил, что Бурцев ездит в отпуск со своим подчиненным Андреем Золотухиным. Хинштейн добавил, что на отдыхе они жили в одном номере-студии, а в Сети есть не одна «нежная фотография» с ними.

Депутат признал, что частная жизнь чиновника — личное дело, но не в случае с министром, отвечающим за реализацию молодежной политики. Хинштейн уверен, что «гей-лобби действует незаметно, исподволь».