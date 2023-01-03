Самарский губернатор встретился с руководством МО РФ после удара в Макеевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Москву, чтобы обсудить с руководством Министерства обороны украинский удар по центру размещения военных в Макеевке, сообщили РБК в пресс-службе чиновника. Стороны договорились о полной координации действий.

Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов, — отметил собеседник издания.

До этого Азаров сообщал, что среди погибших в Макеевке числятся жители Самарской области. В его пресс-службе рассказали, что 4 января губернатор посетит госпиталь в Ростове-на-Дону, в котором проходят лечение раненые жители региона.

В связи с трагедией в Макеевке в Самаре на площади Славы прошел памятный митинг. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню. Память о погибших также почтили в Тольятти.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Погибли 63 военных.