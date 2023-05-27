Сальдо высказался об оставлении Херсона российскими военными Сальдо: оставление Херсона — с военной точки зрения правильное решение

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Владимир Сальдо

Оставление Херсона российскими войсками было верным с военной точки зрения решением, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом Сальдо отметил, что вместе с губернатором Крыма Сергеем Аксеновым они настаивали, что важно не оставлять столицу региона. Их запрос проигнорировали в пользу того, чтобы выстроить рубеж обороны на берегу Днепра.

Что касается оставления Херсона, то воспринял это тяжело. Совместно с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксёновым боролись за то, чтобы Херсон не оставлять, но нашу точку зрения не приняли. Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. С военной точки зрения это правильно — Днепр большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны, — написал Сальдо.

В эфире программы «Самое время» на Первом канале Сальдо заявил, что Херсон стал Рубиконом, а наступательные силы ВСУ прошли пик.

Ранее Сальдо заявил, что ответственным за его отравление в августе 2022 года является его близкий. Чиновник подчеркнул, что охота за ним началась еще до начала военной операции на Украине. Он отметил, что его товарищ получил большую сумму денег от украинских спецслужб и использовал против него сильнодействующее отравляющее вещество.