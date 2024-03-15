Сальдо рассказал о ходе выборов в Херсонской области Владимир Сальдо: в Херсонской области с нетерпением ждали выборов

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Жители Херсонской области с нетерпением ждали начала выборов президента России, сообщает «360» со ссылкой на главу региона Владимира Сальдо. По его словам, в первый день голосования люди начали приходить к избирательным участкам задолго до их открытия.

Сегодня утром, когда я шел в семь часов утра, уже была информация, что люди ждали на участках. Сегодня исторический день, значение которого мы, возможно, даже не до конца осознаем, — подчеркнул глава Херсонской области.

Он также высказал уверенность, что город Херсон, в настоящее время находящийся под контролем Украины, будет освобожден. При этом, по словам Сальдо, люди на правобережье хоть и не могут проголосовать с помощью бюллетеней, но сердцем и душой они с Россией.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России. Видео, на котором он опускает бюллетень в урну для голосования, появилось в официальном Telegram-канале политика. По его словам, желающих проголосовать на участках утром 15 марта оказалось немало.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать легитимность и итоги президентских выборов в России на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. По словам спикера, Вашингтон не учитывает результаты референдумов в этих регионах.