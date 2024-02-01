Сальдо объяснил, кто заставит депутатов Рады принять закон о мобилизации Сальдо: Киев заставит депутатов поддержать закон о мобилизации с помощью шантажа

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины может заставить депутатов Верховной рады поддержать новую версию законопроекта о мобилизации с помощью шантажа, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Киева есть компромат как на самих парламентариев, так и на членов их семей. Сальдо отметил, что ему прекрасно известны методы властей, так как он и сам являлся депутатом Рады в прошлом.

Я примерно понимаю мотивы, какими там понуждают депутатов принимать решения. На каждого из них вот такая папка компромата, и на их близких родственников. Там же фашистский, нацистский подход: не будешь выполнять преступных поручений, значит, семья пострадает, — рассказал он.

Глава Херсонской области отметил, что далеко не все украинские депутаты довольны текущей обстановкой в стране. По его мнению, их авторитет и слава обернулись против них в сложившейся ситуации. Несмотря на возможное несогласие с новым законопроектом, в конечном счете их вынудят проголосовать за его принятие, так как покинуть Украину они не смогут.

Закрыто все, они там сидят все как в концлагере, попробуй сделать что-то не так, тут же будут последствия, — подытожил губернатор.

Сальдо ранее заявил, что Киев оказывает давление не только на депутатов, но и на солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, все меньше украинцев желают принимать участие в боевых действиях, однако их отправляют на фронт насильно. При этом в бой бросают не кадровых военных, а необученных пехотинцев.