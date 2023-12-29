Сайт Путина пытались взломать из-за рубежа Штаб Путина сообщил о многочисленных DDoS-атаках на сайт из-за рубежа

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Сайт кандидата на пост президента РФ Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова. По ее словам, были приняты все необходимые меры, передает РИА Новости. Отмечается, что сейчас ресурс уже работает без сбоев.

Сегодня днем был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13:00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, — сказала Суворова.

Накануне в ЦИК РФ сообщили, что список доверенных лиц президента России Владимира Путина состоит из 346 имен. В их числе значится актер Сергей Безруков, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и джазмен Игорь Бутман. Также в список вошли дирижер Юрий Башмет, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, врач Леонид Рошаль, фигурист Евгений Плющенко, боксер Александр Поветкин и другие.

При этом военкор Александр Коц призвал потенциальных соперников Путина отказаться от выдвижения своих кандидатур на грядущих выборах. По его мнению, результаты голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта 2024 года, заранее известны, поэтому участие в них — «дорогой и бессмысленный квест».