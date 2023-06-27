Садоводам рассказали, имеют ли они право заниматься бизнесом на даче Депутат ГД Чаплин: россияне не имеют право заниматься бизнесом на даче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские законы запрещают заниматься предпринимательской деятельностью на садовом участке — открыть автосервис или металлоремонт, за это грозит штраф в пять тысяч рублей, а также предписание о прекращении подобной деятельности, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что открыть дело можно в СНТ — на землях общего пользования.

В ряде регионов РФ сохраняется тенденция открытия автосервиса или металлоремонта на дачах. Такие действия абсолютно неправомерны и являются прямым нарушением земельного законодательства. За это грозит штраф в пять тысяч рублей и предписание о запрете вести такую. деятельность. При этом в СНТ можно организовать бизнес на землях общего пользования, если получить одобрение собрания членов СНТ. Однако автомойку или автосервис открыть все равно не получится, — добавил Чаплин.

По его словам, к ответственности нарушителя может привлечь Росприроднадзор в связи с тем, что, например, автосервис «точно не пойдет на пользу природе: например, машинное масло вредит почве».

На своем садовом участке нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Можно организовать малый бизнес в СНТ в случае одобрения собранием и отсутствия вреда для окружающей среды, — подытожил депутат.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья рассказал, что на участке не следует отгораживаться от соседей глухим забором, иначе есть риск получить штраф. По его словам, это правило действует для садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.