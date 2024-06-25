«Сад, который приходит в упадок»: Оверчук описал современную Европу Оверчук сравнил современную Европу с приходящим в упадок садом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Оверчук

Современная Европа представляет собой сад, который приходит в упадок из-за недальновидности тех, кто им управляет, заявил вице-премьер России Анатолий Оверчук в ходе выступления на «Примаковских чтениях». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, страны региона больше не являются партнерами России, хотя торговля с ними продолжается. Он добавил, что в этом саду должно смениться целое поколение, чтобы вновь наполнить его жизнью.

Если смотреть на Европу, то это сад, который приходит в упадок; который достался по наследству нынешнему поколению от очень умных, прагматичных родственников, которые ушли. И сейчас в этом саду покосился забор, чужие люди через него лезут, пытаются поживиться фруктами, которые пока еще продолжают плодоносить в этом саду. Вместе с тем высыхают растения, сад теряет свой привлекательный вид, — сказал он.

Продолжая метафору, Оверчук отметил, что те, кому сегодня принадлежит европейский сад, не знают, что там есть кран, который нужно открыть и заполнить его водой. По его словам, на смену нынешним хозяевам должно прийти новое поколение, которое вспомнит, что для возвращения сада к жизни необходимо наладить диалог с «соседом, от которого они получают воду из-за забора».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее накануне Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам будет дан ответ. По словам политика, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.