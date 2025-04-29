«С Зеленским все понятно»: Захарова задалась вопросом о мотивации НАТО Захарова: накачивание оружием ВСУ влечет рост терроризма в мире

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Владимир Зеленский

Накачивание украинской армиии оружием приведет к росту терроризма в мире, заявила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, провалы ВСУ на поле боя заставляют Киев действовать все агрессивнее.

Но если с (украинским президентом Владимиром — ред. NEWS.ru) Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше, — констатировала дипломат.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. Министр обратил внимание на тот факт, что европейские государства буквально желают возродить нацистскую идеологию. Однако такие шаги, как считает Лавров, могут вывести Европейский союз на тропу войны: с Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства.

До этого британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой президент Украины Зеленский просит своего американского коллегу Дональда Трампа о военной помощи и новом оружии для армии. Изображение подражает фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», но действующими лицами там представлены известные мировые политики.