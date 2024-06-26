С завода из дела генерала Шамарина могут взыскать десятки миллионов Минобороны России подало иск на 38 млн рублей к заводу из дела генерала Шамарина

Минобороны России подало иск к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции против начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, сообщает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых претензий составляет 38,8 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ «Телта» о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн рублей, определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу, — говорится в документе.

По данным следствия, Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера предприятия в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. В обмен на денежное вознаграждение он предоставлял общее покровительство и увеличивал объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны.