«С точностью до наоборот»: Захарова о свободе российских СМИ в Германии

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Посольство в Германии накануне сообщило, что права российских СМИ в стране не ущемляются и журналисты там могут работать свободно, однако на деле все происходит «в точности до наоборот», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала фотографию с надписью о «неполадках» на экране телевизора, которую ей прислал гражданин Германии.

«Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании». Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ, — указала Захарова.

Человек, приславший фотографию, хотел посмотреть телеканал «Россия 1», написала она. Представитель МИД добавила, что ждет комментариев от посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова.

В начале этого года немецкая комиссия по надзору за СМИ приняла решение запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Россия обвинила Германию в том, что немецкий регулятор всячески препятствовал аккредитации RT DE в стране, назвав такие действия дискриминацией.

В ответ Россия запретила у себя вещание Deutsch Welle. Бюро DW в Москве закрылось 4 февраля. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.