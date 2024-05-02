«С точностью до наоборот»: Песков о словах Байдена про ксенофобию в России Песков: заявление Байдена о ксенофобии в России противоречит реальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Слова президента США Джо Байдена, который назвал Россию, а также Японию и Китай ксенофобскими странами, противоречат реальности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в отличие от Вашингтона Москва не заставляет свои компании отказываться от контактов с зарубежными партнерами и не вводит «бандитские» ограничения против организаций, передает ТАСС.

Это заявление (Байдена. — NEWS.ru) отражает реальность с точностью до наоборот. Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то. Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критерием национальной принадлежности, — сказал Песков.

Он добавил, что Россия не оказывает «беспардонное» давление на третьи страны, чтобы убедить их не общаться с партнерами конкретной страны. Кроме этого, как отметил Песков, Москва не гоняется за людьми определенной национальности и гражданства по всему миру.

Ранее Байден заявил, что экономические проблемы Японии связаны с ее ксенофобией и жесткой миграционной политикой. По мнению американского президента, такая же ситуация складывается в РФ и КНР, которые «не хотят принимать иммигрантов». Зарубежные СМИ считают, что высказывания Байдена могут спровоцировать недовольство со стороны Токио.