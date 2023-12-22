«С предыдущей бы расхлебаться»: Вассерман о призывах Грефа к приватизации Вассерман: призывы Грефа к приватизации являются демагогией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призывы главы Сбербанка Германа Грефа к приватизации банка в лучшем случае являются демагогией, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, к советам топ-менеджера стоит относиться скептически.

Как говорится: «Мужчина, выслушай совет женщины и сделай наоборот». К советам Грефа это тоже относится. Нам дай Бог с предыдущей бы расхлебаться, а не то что новую, — считает Вассерман.

По его словам, Греф не прочь из формально наемного управляющего, хотя фактически самостоятельного, стать полноправным владельцем крупнейшего в стране банка. Но приватизацию обычно оправдывают тем, что, мол, хозяин управляет лучше, чем государство, подчеркнул депутат. Однако, указал Вассерман, сейчас практически любой бизнес, особенно такого размаха, как у банка Грефа, управляется наемными менеджерами.

И Греф хочет сказать, что подбирал сотрудников хуже, чем когда станет владельцем «Сбербанка»? Вряд ли. То есть это все в лучшем случае демагогия, — заключил депутат.

Греф считает, что приватизация повысила бы привлекательность Сбербанка и других крупных российских компаний. По его мнению, государство могло бы продать 25% акций. При этом правительство сохранило бы контроль над банком — для этого достаточно 25% плюс одной акции. Вырученные деньги Москва могла бы пустить «на инфраструктурные проекты, например на строительство высокоскоростных магистралей», заявил Греф.

Как предположил кандидат экономических наук Николай Кульбака, руководство России не станет следовать предложениям Грефа. По его словам, частный бизнес почти всегда эффективнее государственного. Экономист полагает, что есть причины, по которым скорой приватизации Сбербанка не будет.