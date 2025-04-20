С октября вырастут пенсии одной категории россиян С октября вырастут пенсии военных и бывших служащих силовых структур

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В России с 1 октября вырастут пенсии военным и бывшим служащим силовых структур, заявила Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также напомнила, что в РФ повышение пенсий происходит в несколько этапов.

У нас повышение пенсий происходит поэтапно. С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур, — сказала она.

По словам Бессараб, выплаты увеличат на 4,5%, однако их размер уточнят к октябрю. Депутат назвала рост пенсий «шагом, соответствующим повышению уровня денежного довольствия».

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила, что в случае принятия нового законопроекта об отмене ограничения на зачет периодов ухода за ребенком в страховой стаж у многодетных матерей с пятью и более детьми могут вырасти пенсии на 1180 рублей в месяц. Так она прокомментировала документ, подготовленный Минтрудом. При этом депутат допустила, что прибавка может и вырасти.

Кроме того, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказывал, что в январе 2025 года была проведена индексация основных показателей для расчета пенсий. По его словам, стоимость одного пенсионного балла выросла почти на 10 рублей.