«С молоком матери впитали ненависть»: Медведев о встрече с детьми из Львова Медведев: дети во Львове «с молоком матери» впитали ненависть ко всему русскому

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как встретился в юности с детьми из Львова и в первый раз столкнулся с антироссийскими настроениями жителей Западной Украины. В ходе интервью российским СМИ он заявил, что общался с ребятами из семей бандеровцев, которые «с молоком матери» впитали ненависть ко всему русскому, передает ТАСС.

Медведев рассказал, что встреча произошла примерно в 1980 году во время школьной поездки в Эстонию. По его словам, в словах украинских детей «сквозила неприкрытая ненависть» ко всему, что имеет отношение к русскому народу.

Я даже, может быть, в начале этому такого значения не придал, а потом понял: эти дети, которые зашли с нами знакомиться. Это были в том числе дети из семей тех самых бандеровцев, которые воспитывались в этой атмосфере и уже, что называется, с молоком матери впитали ненависть ко всему российскому, — заявил замглавы Совбеза.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев ранее заявил, что киевские власти жестоко сводят счеты с людьми, которые их не поддерживают. По его словам, внуки фашистов и бандеровцев на Украине уже открыто борются даже против стариков. Он подчеркнул, что при этом в расчет не берется ни возраст людей, ни их отношение к политике.