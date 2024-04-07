С подбросивших Голунову наркотики экс-полицейских взыщут 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Голунов

МВД РФ подало иск на 1,5 млн рублей к шестерым бывшим полицейским, осужденным за фабрикацию улик по делу российского журналиста-расследователя Ивана Голунова, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. Правозащитник пояснил, что эта сумма ранее была взыскана с ведомства для компенсации морального вреда его подзащитному.

В 2019 году Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков и вскоре помещен судом под домашний арест. В России началась кампания в его защиту, через три дня журналиста освободили, все обвинения с него сняли. В МВД уволили пятерых полицейских, которые его задержали, и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова. Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий. Суд приговорил бывших полицейских к тюремным срокам и запретил им на пять лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее стало известно, что Иван Голунов вернул в ГИБДД автомобильные номера с «антинаркотической» статьей УК РФ. Он опубликовал в соцсетях фото с госномером 228. Именно по этой статье против него сфабриковали уголовное дело в 2019 году.

Голунов называл присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) безусловно заслуженным из-за его многолетней работы.