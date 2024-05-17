«С дуба рухнули?»: Путин высказался о возможности переговоров с Украиной Путин: РФ будет исходить из реалий «на земле» в вопросе переговоров с Украиной

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Москва будет исходить из реалий, которые складываются «на земле», заявил президент России Владимир Путин, комментируя возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ не отказывалась от переговоров с Украиной — в отличие от Киева.

С дуба рухнули? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле, — сказал Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете.

Кроме того, на встрече в Харбинском университете глава государства заявил, что проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для переговоров по Украине. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева, и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что как минимум до конца 2024 года России буквально не с кем вести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, все дело в том, что летом пройдут выборы в Европарламенте, а в ноябре — в США.