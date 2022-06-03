«С больной головы на здоровую»: Путин о ситуации на рынке продовольствия Путин: ответственность за ситуацию на мировом рынке продовольствия пытаются переложить на РФ

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. В интервью телеканалу «Россия 1» российский глава отметил, что глобальный продовольственный кризис начался до начала спецоперации РФ на Украине, еще в феврале 2020 года. Путин также отметил, что из-за европейских санкций на импорт российского зерна, ситуация на глобальном рынке продовольствия будет ухудшаться.

Попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе — это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую. Все началось еще до спецоперации РФ на Украине. Ситуация стала складываться еще с февраля 2020 года, — заявил Путин.

Ранее директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда и продолжит расти. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что необходимо снять с РФ санкции в сфере поставок зерна и удобрений. С таким заявлением он выступил после переговоров в Сочи с Путиным. По словам Саля, ограничения со стороны Запада лишили африканские страны доступа к зерновым культурам, что усугубило ситуацию с точки зрения продовольственной безопасности.