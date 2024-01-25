В правительстве назвали число людей, которых затронет индексация пенсий Мишустин: индексация пособий и выплат с 1 февраля затронет более 20 млн человек

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Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля, эта мера затронет около 20 миллионов человек, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводятся на сайте правительства, исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом.

С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено, — сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что в ходе индексации увеличится помощь семьям, включая объем единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ним. Вырастет также материнский капитал, выплаты инвалидам и ветеранам ВОВ и боевых действий и Героям России, Героям Труда.

В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек. Прошу внимательно за этим следить по каждому региону, — подчеркнул глава правительства.

Ранее сообщалось, что после индексации маткапитала размер выплат на первого ребенка увеличится на 44 тысячи рублей и составит 630 967 рублей. За второго ребенка матери теперь будут получать на 58 тысяч рублей больше — 833 800 рублей. Если часть материнского капитала к этому времени будет потрачена, то индексация коснется оставшейся части денежных средств.