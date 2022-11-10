РЖД повысит тарифы на пассажирские перевозки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2023 году РЖД на 8% повысит тарифы на пассажирские перевозки, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании правительства России. Он отметил, что компания обеспечит более быстрый рост доходов по сравнению с расходами РЖД. Расходы компании составят 2,15 трлн рублей.

Предельное повышение тарифов в 2023 году составит 8%. При этом на 2023 год дополнительно учтена сырьевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры в объеме 2% и сохранение ранее принятого решения по тарифам на экспортные перевозки угля. Будет обеспечен опережающий темп роста доходов над расходами РЖД. Расходы компании составят 2,15 трлн рублей, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проиндексировать тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%, следует из проекта ведомственного приказа. Цены на билеты должны были вырасти с 1 октября, но не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира.