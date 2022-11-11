РЖД обвинили в слишком долгих поставках топлива Минэнерго обвинило РЖД в нарушении сроков поставок топлива предприятиям ЖКХ

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В РЖД просрочили поставки топлива на объекты энергетических компаний и предприятий ЖКХ, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, оно крайне необходимо для прохождения осенне-зимнего периода, однако компания не исполняет свои обязательства, передает ТАСС.

Энергокомпании, такие как «Русгидро» и «Интер РАО», отмечают, что сроки и объемы поставок топлива с целью обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленный приоритет для завоза топлива на нужды энергетики, на предприятия ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок, — высказался Шульгинов.

При этом он подчеркнул, что запасы угля в России превышают установленные Министерством энергетики нормативы. Как утверждает Шульгинов, основные проблемы возникают как раз из-за отсутствия ритмичности поставок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохранится нефтедобыча и экспорт на текущем уровне до 2025 года. По его словам, сейчас объем добычи нефти уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Он отметил, что в последнее десятилетие российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса. Однако, по словам главы государства, уже к 2025 году планируется довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80%.