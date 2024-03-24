Путин признал, что 25 лет назад рычагов воздействия на Ельцина было много

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин, первый президент Борис Ельцин

Когда Россией руководил первый президент Борис Ельцин 25 лет назад, на него было много рычагов воздействия, заявил глава государства Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1». Он также признал, что в то время страна была зависима от различных механизмов.

Ну рычагов было очень много. Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета, — заявил президент.

В интервью Путин также сказал, что коллективный Запад все и всегда разворачивает в своих собственных интересах. По мнению главы государства, Россия должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва верила обещаниям Запада до последнего, откладывая решения, но теперь она не будет повторять этих ошибок. Глава ведомства подчеркнул, что все заявления Запада оказывались если не прямой ложью, то лицемерием.