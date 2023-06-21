Ряд жителей новых регионов будут оплачивать половину ЖКУ Федеральные льготники в новых регионах будут оплачивать ЖКУ в 50-процентном размере

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Квитанция за услуги ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении финансирования новым регионам на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, сообщается на сайте правительства России. В соответствии с документом ряд жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области будут оплачивать эти услуги не в полном размере.

Речь идет о федеральных льготниках — инвалидах, ветеранах боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что решение направлено на защиту прав и поддержку льготных категорий граждан из новых регионов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала правительство расширить финансовое обеспечение жителям новых регионов и Белгородской области. Она отметила, что следует увеличить помощь не только мобилизованным, но и семьям, которые оказались в опасной ситуации. Парламентарий добавила, что жители новых регионов до сих пор не приравнены к россиянам по социальным льготам.