Мишустин вывел ряд товаров из-под действия «курсовых» экспортных пошлин

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вывел ряд товаров из-под действия «курсовых» пошлин, пишет «Москва 24» со ссылкой на сайт правительства РФ. Он подписал соответствующий документ. С этого момента пошлинами не будут облагаться лекарственные средства, фармацевтические субстанции, химическая продукция, изделия для быта из металлов.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, — уточняется в сообщении.

Кроме того, из-под действия «курсовых» экспортных пошлин вывели пастилу, зефир и соевый белковый концентрат. Меру было решено расширить также на недорогую продукцию, общая таможенная стоимость которой составляет не более €200.

Мишустин ранее рассказал, что в России было зафиксировано увеличение доходов бюджета РФ на 3% по сравнению с прогнозом. По его словам, это произошло за счет роста ВВП страны, который стал возможен благодаря решениям президента Владимира Путина о помощи различным отраслям и гражданам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября заявил, что в 2024 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 29%. Он подчеркнул, что при этом 67% доходов не зависят от нефтегазовой отрасли.