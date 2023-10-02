Рябков заявил об исчезающих основаниях для сохранения моратория РФ по РСМД

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Пусковая установка «Ярс»

Основания для сохранения одностороннего российского моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) исчезают, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких практических шагов для этого пока не предпринято.

Односторонний мораторий был объявлен президентом РФ, он не встретил должного отклика со стороны США и их западных сателлитов. Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД, — сказал Рябков.

Дипломат отметил, что Москва не получала от США предложений проверить соблюдение ими моратория на ядерные испытания.

В апреле директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков не исключил, что Россия перестанет придерживаться моратория на размещение РСМД из-за действий США. Дипломат отмечал, что военные программы Вашингтона и его союзников делают мораторий «все более хрупким».

В августе директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев заявил, что Россия учтет в своей оборонной стратегии возможное размещение американских ракет в Японии. Ноздрев указал, что планы Токио по наращиванию военного потенциала представляют долгосрочный вызов для безопасности дальневосточных рубежей РФ.