Рябков заявил о способности России доводить «ядерные» сигналы до оппонентов Рябков: РФ способна доводить до Запада сигналы в сфере ядерного сдерживания

Фото: МО РФ

Россия способна доводить до Запада сигналы в сфере ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на «Примаковских чтениях». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у Москвы есть соответствующие ресурсы даже, если оппоненты не готовы к диалогу.

В совокупности, я думаю, у нас существует ресурс, позволяющий это делать так, чтобы сигнал доходил даже в отсутствие готовности той стороны вести внятный и трезвый диалог, как это было в прошлом, — отметил он.

При этом он допустил, что какая-то страна может «совершить вот эту ошибку» и допустить применения ядерного оружия. При этом замглавы МИД заверил, что Россия «постарается не допустить ее».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к ней. Он утверждает, что поправки могут коснуться времени применения ядерного оружия, а именно принятия решения об этом. Однако, по словам депутата, еще рано говорить об этих изменениях.

До этого Совет национальной безопасности США сообщил, что Вашингтон открыт для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Москвой. В ведомстве подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине.