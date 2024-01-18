В МИД пообещали ответить на конфискацию российских активов Рябков: Москва даст зеркальный ответ, если российские активы будут конфискованы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва примет зеркальные меры в случае, если российские активы будут конфискованы странами Запада, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данным момент нет повода анонсировать ответ, поскольку до реализации угроз «дело не дошло».

Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам, — сказал дипломат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мировому сообществу следует задать США вопрос, когда они рассчитаются по собственным долгам перед другими странами. Дипломат назвала американские инициативы об изъятии российских активов экспроприацией чужих денег и напомнила, что госдолг Вашингтона достиг $34 трлн.

Захарова отметила, что, несмотря на разрастающийся госдолг, США продолжают «банковать» и участвовать в мировых форумах. Она назвала действия Вашингтона «лохотроном» и добавила, что он разрастается все дальше и больше.